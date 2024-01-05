Perakende devi Carrefour, PepsiCo ürünlerini kaldırıyor

Fransız perakende devi Carrefour, PepsiCo ürünlerini raflardan kaldıracağını duyurdu. Carrefour'dan yapılan açıklamada, dört Avrupa ülkesinde Pepsi, Lay's ve 7up gibi PepsiCo ürünlerinin çok pahalı hale geldiği için satılmayacağı açıklandı.



Söz konusu uygulamanın Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'daki mağazalarda geçerli olacağı belirtildi. Fransa'daki mağazalarda 'kabul edilemez fiyat artışları' nedeniyle markaların satılmadığına dair uyarılar konulacağı kaydedildi.



Carrefour raflarında halihazırda bulunan PepsiCo ürünlerinin geri çekilip çekilmeyeceğinin belirsiz olduğu bildirildi. Market zinciri, geçen yıl boyutları küçülen ancak daha pahalı hale gelen ürünlerin üzerine uyarılar koymuştu.



Carrefour CEO'su Alexandre Bompard, tüketim malları şirketlerinin maliyetlerdeki düşüşe rağmen fiyatları indirme konusunda iş birliği yapmadığını açıklamıştı.



Fransa'da hükümet, enflasyonla mücadele kapsamında perakendeciler ve tedarikçilerden fiyat görüşmelerini normalden iki ay önce ocak ayında tamamlamalarını istemişti. Fransa'da tüketici fiyatları aralık ayında yıllık bazda yüzde 4.1 arttı. Yıllık gıda enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 7.7'den yüzde 7.1'e geriledi.