Perakende devinden sürpriz. BİM bu kez çok farklı sektöre giriyor

Perakende devlerinden BİM , yazılım ve teknoloji alanında faaliyet gösterme kararı aldı.

Şirket yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda, bilgisayar programlama, yazılım ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, bu kapsamda bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri, POS ve ATM cihazları dahil teknolojik ürün ve donanımların temin edilmesi ve ticaretinin yapılması, yapay zeka, büyük veri analitiği, bulut bilişim ve siber güvenlik başta olmak üzere ileri teknoloji alanlarında araştırma-geliştirme, mühendislik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunulması, ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve yetkilendirmelerin alınması kaydıyla finansal teknoloji, dijital bankacılık ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösterilmesi, teknoloji geliştirme bölgeleri kapsamında proje ve iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve e-ticaret ile dijital platform hizmetlerinin sunulması amacıyla, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 'nin tek kurucusu ve tek pay sahibi olacağı, 250 bin lira kuruluş sermayeli bir şirketin kurulmasına ilişkin işlemlerin başlatılmasına karar verildi.