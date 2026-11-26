İngiltere ve İrlanda'da 600 mağazası bulunan indirim zinciri Poundland, kayyum yönetimine girdi. Şirketin sahibi Gordon Brothers'ın son dakika tekliflerini reddetmesinin ardından zincirin bölünerek satılması bekleniyor.

Poundland yönetim kurulu, AlixPartners'ı kayyum olarak atadı. AlixPartners, satış sürecinde şirketin bütünü için uygulanabilir ve borç ödeme gücüne sahip bir çözüm bulunamadığını açıkladı.

AlixPartners'a göre şirkette 10 binden fazla kişi çalışıyor. Tüm mağazalar ve dağıtım merkezleri, işletmenin tamamen ya da kısmen satışı dahil seçenekler değerlendirilirken faaliyetini sürdürecek.

ABD merkezli finans şirketi Gordon Brothers, Poundland'i geçen yıl Avrupalı perakende grubu Pepco'dan sembolik 1 sterlin bedelle satın almıştı. Gordon Brothers, şirketin tamamının satışı için her yolu denediğini, ancak Poundland'in enflasyonist baskılara ve satış ile marjlardaki olası düşüşe karşı hâlâ kırılgan olduğunu belirtti.