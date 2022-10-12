Perakende satış hacmi yıllık yüzde 9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ağustos ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı.



Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,3 azaldı. Perakende satış hacmi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,1 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 128,8 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 119,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 119,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 174,3 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 7,6 ARTTI



Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 7,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı.