Perakende satışlar kasımda hızlandı

Perakende satışlar, kasım ayında aylık bazda yüzde 1,9 arttı. Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 16,4 artış gösterdi. Aynı dönemde ticaret satış hacmi de yıllık yüzde 8,7 olarak kaydedildi.

Perakende satışlar kasımda hızlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi, Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2, perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,9 ve toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,6 artış kaydetti.

satış hacmi, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artış gösterdi.

Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,3 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 16,4 yükseldi.

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