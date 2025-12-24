Perakende zinciri, katılım bankası kuruyor

BİM, geçtiğimiz yıl karar verdiği dijital katılım bankasına iştirak etme fikrini geliştirdi ve geleneksel katılım bankası kurmak için harekete geçti.

BİM yönetim kurulu, perakende sektöründeki güçlü konumunu kullanarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunabilmesi amacıyla Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, çoğunluk payına sahip olacak şekilde bağlı ortaklıklarıyla banka kurmak için izin başvurusunda bulunma kararı aldı.

BİM bugün BDDK'ya banka kuruluş izni için başvuru yapacak.