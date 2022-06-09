Perakendeciler iş yeri kiralarına üst sınır istiyor

Perakende sektör temsilcileri iş yeri kiralarına da üst sınır talep ediyor.



Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, iş yeri kiralarına üst sınır getirilmesi halinde maliyet kalemlerinden birindeki artışın frenleneceğini ve bu adımın da TÜFE'nin dizginlenmesine önemli katkı yapacağını belirtti.



Yazılı açıklama yapan Öncel şunları kaydetti:



"Konut kiralarındaki artışa üst sınır getiren yasal düzenleme TBMM'de kabul edildi. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra konutlarda bir yıl süreyle yüzde 25'in üzerinde kira artışı yapılamayacak. Biz benzer bir sınırın iş yerleri de dahil tüm kiralar için gerekli olduğunu son haftalarda her platformda anlatmaya çalışıyoruz. Mülk sahiplerinin mağdur olmamaları ve kiracı ile karşı karşıya gelmemeleri için kira gelirlerine de vergi kolaylığı sağlanmasını öneriyoruz."



Öncel, AVM'lerde maliyetlere doğrudan yansıyan genel giderlerle ilgili yönetmeliğin de perakende sektörünün beklentileri doğrultusunda tamamlanarak bir an önce yürürlüğe girmesini beklediklerini aktardı.

