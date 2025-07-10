Performans primi verilecek... Resmi Gazete'de yayımlandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline yönelik performans primi uygulaması Resmî Gazete’de yayımlandı.



399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5'inci maddesi gereğince alınan karar doğrultusunda havalimanlarında görev yapan kadrolu personele, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşen uçak trafiği esas alınarak her ay performans primi ödenecek.