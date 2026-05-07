Petrol 100 dolar seviyelerinde

WTI ham petrol vadeli işlemleri, yatırımcıların Ortadoğu'da bir barış anlaşması olasılığını değerlendirmesiyle, önceki seansta yüzde 13,3'e varan düşüşle 88,66 dolara geriledikten sonra bugün varil başına 95 doların üzerinde istikrar kazandı.

Türkiye 'nin de kullandığı Brent petrol ise 100 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Haberlere göre, ABD , çatışmayı resmen sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılmasının yolunu açmayı amaçlayan tek sayfalık bir mutabakat zaptı Pakistanlı arabulucular aracılığıyla gönderdi.

Tahran'ın, ABD teklifini incelediğini doğrulamasının ardından birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor, ancak İran 'ın nükleer programı etrafındaki daha geniş müzakerelerin daha sonra yapılacağı bildiriliyor.

Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın henüz kesinleşmediği ve İran'ın teklifi kabul etmesinin "büyük bir varsayım" olacağı konusunda uyararak, uymaması durumunda askeri saldırılara yeniden başlama tehdidinde bulundu.

Bu arada, son veriler, ülkelerin çatışmayla bağlantılı kıtlıklar nedeniyle giderek daha fazla Amerikan arzına yönelmesiyle ABD petrol ihracatının geçen hafta rekor seviyeye çıktığını gösterdi.