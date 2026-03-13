Petrol 100 doların altında

WTI ham petrol vadeli işlemleri, iki günlük sert yükselişin ardından bugün varil başına 95 dolar civarında işlem gördü.

Hareketlilik İran'ın yeni Yüksek Lideri Mücteba Hameney'in Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapalı tutma sözü vermesiyle gerçekleşti. Hameney ayrıca, ABD ve İsrail saldırılarına devam ederse İran'ın çatışmada ek cepheler açabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise, İran'ın nükleer silah edinmesini ve Orta Doğu için tehdit oluşturmasını engellemenin, petrolün maliyetinden daha önemli olduğunu söyledi.

Bu ayın başlarında çatışmanın başlamasından bu yana tankerler Körfez'den yük yükleyemedi. Bu durum küresel ticaretin yüzde 20'sini fiilen ortadan kaldırdı ve depolama kapasitesi dolduğu için Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üyelerini günlük 10 milyon varil üretim azaltmaya zorladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu aksamanın petrol piyasası tarihindeki en büyük aksama olduğunu belirterek, üyelerinin stratejik stoklardan 400 milyon varil petrol salınımı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

PETROL NE KADAR?

WTI petrol 98,55 dolar, Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 94,67 dolar seviyesinde işlem görüyor.