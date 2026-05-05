Petrol 110 doların üzerinde

Ortadoğu'daki gerilimlerin keskin bir şekilde artmasıyla, WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 104 doların üzerinde seyretti ve bir önceki seansta yüzde 4'ün üzerinde bir artış gösterdi. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 111 dolar seviyelerinde bulunuyor.

ABD ve İran , Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı ateş açarak dört haftalık ateşkesin kalıcılığı konusunda belirsizliği artırdı. ABD güçleri, stratejik su yolundan geçen iki ABD bayraklı gemiye eşlik ederken İran saldırılarını püskürttü ve Tahran tarafından konuşlandırılan insansız hava araçları ve küçük teknelerden "tüm ticari gemileri savunduklarını" belirtti.

Bu arada, BAE İran füzelerini engellediğini ve Fujairah petrol terminalinde bir yangın çıktığını doğruladı. Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz üzerinden gemi trafiğini yeniden başlatma ve mahsur kalan gemilere destek verme planlarını açıklamasının ardından geldi. Ancak gemi sahipleri, artan güvenlik riskleri nedeniyle temkinli davranmaya devam ediyor. Boğazdaki son gerilim, ABD-İran anlaşmasına varılana kadar güzergahın kapalı kalmasının muhtemel olduğunu gösteriyor ve piyasaları enerji fiyatlarında daha fazla artış potansiyeli konusunda temkinli hale getiriyor.