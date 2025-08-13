Petrol 2 ayın dibinde

WTI ham petrol vadeli işlemleri Çarşamba günü varil başına 63 dolar civarında seyrederek, yavaşlayan talep belirtileri ve ABD-Rusya görüşmeleri öncesinde iki aylık en düşük seviyesine yakın seyretti. Brent petrol de 65.87 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.



API verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 1,52 milyon varil arttığını, benzin stoklarının düştüğünü ve distile petrol stoklarının hafifçe yükseldiğini gösterdi; bu da yaz talebinin zirvesinin sonuna yaklaştığını gösteriyor.



Jeopolitik belirsizlik, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir atılım şansını küçümsemesi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin herhangi bir toprak tavizini reddetmesiyle de devam etti. Piyasa görünümüne ilişkin olarak, EIA, ABD ham petrol üretiminin 2025'te rekor seviye olan 13,41 milyon varile ulaşarak zirve yapmasını, ardından 2026'da daha düşük fiyatların faaliyeti sınırlamasıyla düşüşe geçmesini bekliyor.



OPEC, 2025 talep tahminini değiştirmedi ancak 2026 büyüme tahminini 100.000 varil artırarak 1,38 milyon varile yükseltti ve ABD üretiminin azalmasıyla diğer bölgelerde üretim artışları bekliyor. Bu arada, ABD Enerji Bakanlığı bu yılki küresel petrol fazlası tahminini 1,7 milyon varile yükseltti.