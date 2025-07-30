Petrol 5 haftanın zirvesine yaklaştı

WTI ham petrol vadeli işlemleri Çarşamba günü varil başına 69 doların üzerinde seyrederek beş haftanın en yüksek seviyesinde kaldı. Bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Rusya'ya baskı yapmasının ardından arz endişeleriyle desteklendi.



Trump, Moskova'ya tatmin edici bir çözüm önermesi için on günlük bir süre verdi, aksi takdirde Rusya ile ticaret yapmaya devam eden ülkelere yüzde 100 ikincil tarifeler uygulanması da dahil olmak üzere sonuçlarla karşı karşıya kalacaktı.



Bu tür önlemler, artan uyum riskleri nedeniyle ABD'nin başlıca ticaret ortakları (Rus ham petrolünün kilit alıcıları) alımlarını azaltabileceği veya durdurabileceği için petrol piyasasını önemli ölçüde bozabilir. Yukarı yönlü baskıya ek olarak, çoğu AB malına yüzde 15 gümrük vergisi getirilmesine rağmen, ABD-AB ticaret anlaşması, küresel ticaretin üçte birini etkileyebilecek ve yakıt talebini zayıflatabilecek daha geniş kapsamlı bir ticaret savaşını önledi.



Aşağı yönlü baskıda, API verilerinin ABD ham petrol stoklarında 2,5 milyon varillik düşüş beklentilerini altüst ederek 1,5 milyon varillik sürpriz bir artış olduğunu açıklamasının ardından fiyatlar bir miktar baskı gördü.