Petrol 86 doların altında

WTI ham petrol fiyatları varil başına 80 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 86 doların altına doğru gerileyerek, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda "geçici ortak deniz koridoru" kurulmasını görüştüğüne dair haberlerin ardından üçüncü ardışık seansta da kayıplarını sürdürdü.

İki taraf arasında, boğazın gelecekteki yönetimi, bilgi paylaşım mekanizmaları, trafik yönetimi ve denizcilik ve güvenlik hizmetlerinin sağlanmasını kapsayan kalıcı bir deniz koridoru oluşturma çalışmaları kapsamında teknik görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

Bu arada, Pakistan ordusu komutanı diplomatik çabalara destek vermek üzere Tahran'a giderken, Katar arabuluculuk çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Washington'ın İran'a yönelik ekonomik baskıyı yoğunlaştırmaya yönelik son önlemlerinin piyasaların beklediğinden daha az agresif olduğu ve ABD 'nin İran'ın ticaret ortaklarına ikincil yaptırımlar uygulamaktan kaçındığı bu hafta, petrol fiyatları baskı altına girdi.