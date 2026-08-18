Petrol 91 doları da aştı

Brent petrolü varil başına 91 doların üzerine çıkarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici barış anlaşmasını uzatmakla ilgilenmediğini söylemesinin ardından ABD ve İran arasında yeni bir anlaşma olasılığının zayıflamasıyla üçüncü ardışık seansta yükselişini sürdürdü.

Her iki tarafa da daha uzun vadeli bir barış anlaşması müzakere etmek için 60 gün süre tanımayı amaçlayan Haziran ayında imzalanan mutabakat zaptı dün resmen sona erdi. Bu arada, İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin yönetimi konusunda görüşmelere devam ediyor, ancak ABD görüşmelere dahil değil. Washington'ın, stratejik açıdan hayati önem taşıyan bu nakliye yolundan kısıtlamasız geçişi sağlamayan herhangi bir anlaşmayı desteklemesi olası görünmüyor.

Aynı zamanda, Ortadoğu üreticileri, Hürmüz Boğazı'ndan küresel alıcılara gizlice petrol taşımada ve aynı zamanda bu önemli geçiş noktasının dışından da sevkiyat yapmada giderek daha yetenekli hale geliyor gibi görünüyor.