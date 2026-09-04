Petrol alev aldı. Fiyatlarda yüzde 10'luk sıçrama

WTI ham petrolün varil fiyatı 90 dolara doğru yükseldi. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 95 dolara yakın seviyede yatay seyrediyor.

Petrol, Ortadoğu'daki yenilenen çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerle ilgili artan belirsizlik nedeniyle bu hafta yaklaşık yüzde 10'luk bir artış gösterme yolunda ilerliyor. ABD, yaklaşık bir aylık göreceli sakinliğin ardından bu hafta İran'a karşı yeni saldırılar düzenledi ve bu da Tahran'ın bölgedeki Amerikan üslerini ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef alarak misilleme yapmasına yol açtı.

Çarşamba günü boğazdan 6 tanker gemisi geçti; bu sayı Salı günkü 11'den ve 10 günlük ortalama olan yaklaşık 13'ten daha düşüktü. Ortadoğu ve Rusya'daki rafinerilerde meydana gelen hasar ve arz aksamalarını telafi etmek için başka yerlerdeki sınırlı kapasite de küresel yakıt fiyatlarını gelecek yıla kadar yüksek tutmaya devam edecek.

Bu arada, ABD dizel fiyatları bu hafta 2022 ortalarından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, Avrupa'daki stoklar mevsimsel normların oldukça altında kaldı.