Petrol altı haftanın zirvesine yakın

Brent ham petrol vadeli işlemleri Perşembe günü varil başına 72 dolar civarında işlem gördü ve küresel arzın daralmasıyla ilgili artan endişeler arasında altı haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti.



ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ihracatını hedef alan ve Rusya'dan petrol ithalatını cezalandıran yeni ticaret önlemlerini açıkladı ve aynı zamanda İran'a son yedi yılın en kapsamlı ABD yaptırımlarını açıkladı.



Hindistan ve İran üzerindeki birleşik baskı, küresel enerji piyasaları üzerinde olası dalgalanma etkileri konusunda endişeleri artırdı. Bu durum, Trump'ın Rusya'ya ticaret sorunlarını çözmesi için 10 günlük bir süre vermesinin ardından geldi, aksi takdirde yüzde 100 ikincil tarifelerle karşı karşıya kalacak ve ABD müttefiklerinin Rus ham petrol alımlarını azaltması nedeniyle piyasalarda aksama riski artacak.



Olumsuz tarafta, EIA verileri ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 7,7 milyon varil arttığını gösterdi; bu, son altı ayın en büyük artışı ve düşüş tahminlerini altüst etti. Yatırımcılar şimdi bu hafta sonu gerçekleşecek OPEC+ toplantısını bekliyor ve önemli bir üretim artışı bekleniyor. Petrol, Eylül 2023'ten bu yana en büyük aylık kazancına doğru ilerliyor.