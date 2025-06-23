Petrol bekleneni vermedi

Piyasaların kalbi Orta Doğu’da atıyor. İsrail-İran arasındaki savaşa ABD de dahil oldu.



ABD’nin eşsiz ağır bombardıman uçakları İran’da nükleer tesislere yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.



İran tarafı ise ABD’ye yönelik saldırı anlamında cevap veremedi. Piyasa beklentileri yüzde 4-5 oranında yükselişlerin yaşanması ve petrolün 80 doların üzerinde işlem görmesiydi.



İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI’NI KAPATIRIZ



Dünyanın petrol ticaretinin yüzde 25’e yakını Hürmüz Boğazı’ndan gerçekleşiyor. İran’ın neredeyse tek gelir kaynaklarından olan petrol de bu boğazdan ihraç ediliyor. Bu nedenle Hürmüz’ün kapanması İran’ın para kaynağını da yok etmiş olacağından kapatılması beklenmiyor.



PETROL BEKLENİLENİ VERMEDİ



Petrol fiyatları dün gerçekleşen saldırının ardından hızlı yükseliş göstereceği bekleniyordu ama bu gerçekleşmedi ve sınırlı yükseliş oluştu.



Brent petrol 77.34 dolardan açılış gerçekleştirdi. Gün içinde en düşük 76.72 dolar en yüksek de 78.82 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar yüzde 1.3 oranında primle 77 dolar seviyesinde işlem görüyor.

WTI petrol ise güne 75.08 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 74.54 dolar, en yüksek de 76.72 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 74.91 dolardan işlem görüyor.