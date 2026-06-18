Petrol daha da düştü

Ham petrol fiyatları varil başına 75 dolara doğru gerileyerek, ABD ve İran'ın geçici barış anlaşmasını dijital ortamda imzaladığına dair haberlerin ardından Mart başından bu yana en düşük seviyelerine doğru düşüşünü sürdürdü.

Bir ABD yetkilisi, mutabakat zaptının yürürlüğe girdiğini doğruladı, ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açmak için önlemlere başlayıp başlamadığı belirsizliğini koruyor.

Haberlere göre, anlaşma önemli nakliye yolunun hızlı bir şekilde yeniden açılmasını ve İran petrol ihracatına uygulanan yaptırımların kaldırılmasını içerirken, nükleer konular ve İran için olası ek ekonomik teşvikler hakkındaki müzakerelerin devam etmesi bekleniyor.

Piyasa katılımcıları ayrıca, hem ABD hem de İran tarafından uygulanan abluka nedeniyle boğazdan geçişi büyük ölçüde askıya alan nakliye şirketlerini de yakından takip ediyor.

Bu arada, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), potansiyel bir arz fazlası konusunda uyararak, küresel petrol arzının 2027 yılına kadar günde 8 milyon varil artacağını, buna karşılık talebin sadece 2 milyon varil artacağını öngördü.