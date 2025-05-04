Petrol devi Shell'den BP adımı... Satın alabilir

Shell, rakibi BP'nin olası bir satın alımını değerlendirmek üzere danışmanlarıyla birlikte çalışıyor, ancak bir teklifte bulunup bulunmayacağına karar vermeden önce hisse senedi ve petrol fiyatlarının daha da düşmesini bekliyor.



Birkaç yıl boyunca BP ve Shell neredeyse eşit büyüklükteydi, ancak son birkaç yılda Shell yaklaşık 149 milyar poundluk piyasa değeriyle BP'nin neredeyse iki katı büyüklüğe ulaştı.



Cuma günü, Shell'in İcra Kurulu Başkanı Wael Sawan, Financial Times'a BP için olası bir devralma teklifi sorulduğunda, daha fazla Shell hissesi geri almayı tercih edeceğini söyledi. Bir Shell sözcüsü yorumları doğruladı.



Shell'in büyük satın almalar gerçekleştirme kapasitesi Sawan'a sorulduğunda, son birkaç yıldaki ilerlemeye rağmen "kendi evimizi düzene sokmalıyız, yapacak daha çok işimiz var" dedi.



Londra'daki rakibini devralması Shell'i küresel enerji sektöründe daha da büyük bir güç haline getirecek ve Exxon ve Chevron gibi şirketlere rakip olacak bir ölçek kazandıracak.



Birleşme, anlaşmanın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, muhtemelen düzenleyici incelemeyi de davet edecek.



SHELL BİLANÇOSUNU AÇIKLADI



Shell bu hafta kâr beklentilerini aşan güçlü ilk çeyrek sonuçları açıkladı ve 3,5 milyar dolarlık bir hisse geri alımı başlattı.



Bloomberg News'e konuşan bazı kişiler, Shell'in BP'nin ya da başka bir talibin ilk hamleyi yapmasını bekleyebileceğini ve mevcut çalışmalarının böyle bir senaryoya hazırlanmasına yardımcı olabileceğini söyledi.



Haberde, görüşmelerin henüz erken aşamalarda olduğu ve Shell'in bir mega birleşme yerine hisse geri alımlarına odaklanmayı tercih edebileceği belirtildi.



Bir Shell sözcüsü raporla ilgili soruya "Daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi performans, disiplin ve sadeleştirmeye odaklanmaya devam ederek Shell'deki değeri yakalamaya odaklanmış durumdayız" dedi. BP yorum yapmayı reddetti.



Kârlılığı artırma ve maliyetleri düşürme baskısı altındaki BP'nin başkanı Murray Auchincloss, 2027 yılına kadar 20 milyar dolarlık varlık satmayı, harcamaları azaltmayı ve hisse geri alımlarını planladığını açıkladı. Şirket ayrıca yatırımcı güvenini sağlamaya çalışırken strateji şefinin de görevden ayrıldığını duyurdu.



Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, aktivist yatırımcı Elliott Investment Management, harcama ve maliyetlerde daha derin kesintiler yoluyla daha yüksek serbest nakit akışı aradığı için strateji şefinin değişmesini istiyordu.



Düzenleyici bir dosyaya göre, BP'deki hissesini % 5'in biraz üzerine çıkararak en büyük hissedarlar BlackRock ve Vanguard'ın arasına yerleştirdi.