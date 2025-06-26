Petrol devinden yalanlama geldi

Shell, İngiltere'nin en büyük iki petrol şirketini birleştirecek bir anlaşma hakkında aylarca süren spekülasyonların ardından, rakibi BP'yi satın almak için görüşmelerde olduğunu yalanladı.



Shell sözcüsü, "Bu, piyasadaki spekülasyonların devamıdır. Herhangi bir görüşme yapılmamaktadır" dedi ve şirketin, büyük bir satın alma yoluyla büyüme yerine kendi performansına odaklandığını defalarca belirttiğini ekledi.



Wall Street Journal, Çarşamba günü, Shell'in rakibi BP'yi satın almak için erken aşama görüşmelerde bulunduğu yönünde bir haber yayınlamıştı.



BP'nin piyasa değeri Çarşamba itibarıyla yaklaşık 80 milyar dolar iken, Shell'in piyasa değeri 208 milyar doların üzerindeydi.



