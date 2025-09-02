Petrol devlerinden Hindistan'a tepki... Satışlar durdu

Saudi Aramco ve Irak'lı SOMO, Hintli rafineri şirkete Nayara'ya ham petrol satışını durdurdu.

'ın devlet şirketi Saudi Aramco ve 'ın devlet petrol şirketi SOMO, Rus destekli rafineri şiketine Avrupa Birliği tarafından Temmuz ayında uygulanan yaptırımların ardından Hintli Nayara Energy şirketine ham petrol satışını durdurdu.

Kaynaklara ve LSEG sevkiyat verilerine göre, bu iki Körfez ihracatçısının tedariki durdurması, ana hissedarı Rus petrol şirketi Rosneft gibi Rus kuruluşları olan Nayara'nın, Ağustos ayındaki ham petrol ithalatı için tamamen Rusya'ya bağımlı olduğu anlamına geliyor.

Kpler ve LSEG'den gelen sevkiyat verileri, Nayara'nın normalde her ay yaklaşık 2 milyon varil Irak ve 1 milyon varil Suudi ham petrolü aldığını ancak Ağustos ayında bu iki tedarikçiden de sevkiyat almadığını gösterdi.

SOMO ve Nayara yorum taleplerine yanıt vermezken, Saudi Aramco yorum yapmaktan kaçındı

