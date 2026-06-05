Petrol diplomasiyle yön buluyor

WTI ham petrol vadeli işlemleri, bir önceki seansta yüzde 3'ten fazla değer kaybettikten sonra Cuma günü varil başına 93 dolar civarında seyretti. Türkiye 'nin de kullandığı Brent petrol ise 94,5 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Bu düşüşte, ABD ve İran'ın savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için diplomatik bir çözüm bulabileceği umutları etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, son çatışmalara rağmen İran'la tam ölçekli bir savaşa yeniden girmek konusunda tereddütlü olduğu ve mevcut ateşkesi ancak Tahran Amerikan askerlerini öldürürse sona erdirmeyi düşüneceği bildirildi.

Buna rağmen, Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde henüz anlamlı bir ilerleme kaydedilmediği ve İsrail'in Lübnan'daki devam eden askeri operasyonlarının önemli bir engel haline geldiği göz önüne alındığında, ABD petrol gösterge fiyatı haftalık bazda yüzde 6'dan fazla artış gösterdi.

İran destekli Hizbullah, ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında yapılan ateşkes teklifini reddetti; ancak Başkan Trump, grubun düşmanlıkları sona erdirmek için Beyaz Saray ile görüştüğünü söyledi.