03.03.2026 08:15

Petrol durdurulamıyor, siyah altın değerleniyor
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları petrolü yükseltmeye devam ediyor.

Burak Taşçı

İran'a yönelik ABD ve İsrail'in saldırıları Körfez ülkelerini ateş çemberinin içinde bıraktı. Petrol fiyatları da bu gelişmeler eşliğinde yükselişini sürdürüyor.

Petrol fiyatları yükselişine devam ediyor. ABD ve İsrail'in başlattığı İran'a yönelik saldırılar Körfez ülkelerinin neredeyse tamamına yayıldı. İran tek taraflı olarak diğer ülkelere hedef gözetmeksizin saldırılar gerçekleştiriyor.

 

Petrol ve doğal gaz için önemli olan İran'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve geçmeye çalışacak gemilerin ateşe verileceğinin açıklanması nedeniyle doğal gaz ve petrol fiyatları hızla yükseliş gösterdi.

 

ABD tarafının da saldırıların bir aydan uzun süreceğine dair açıklamaları petrol fiyatlarını daha volatil hale getirdi.

 

ABD PETROLÜ YÜKSELİŞTE

 

ABD WTI petrolü yüzde 1,5 oranında primle 72,35 dolar seviyesinde işlem görüyor.

 

BRENT PETROL 80 DOLARIN KIYISINDA

 

Brent petrol fiyatları 79,40 dolara kadar tırmandı. Türkiye'nin de kullandığı Brent petrol şu sıralar 79,32 dolardan işlem geçiyor.