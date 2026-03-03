Petrol durdurulamıyor, siyah altın değerleniyor

Petrol fiyatları yükselişine devam ediyor. ABD ve İsrail'in başlattığı İran'a yönelik saldırılar Körfez ülkelerinin neredeyse tamamına yayıldı. İran tek taraflı olarak diğer ülkelere hedef gözetmeksizin saldırılar gerçekleştiriyor.

Petrol ve doğal gaz için önemli olan İran'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve geçmeye çalışacak gemilerin ateşe verileceğinin açıklanması nedeniyle doğal gaz ve petrol fiyatları hızla yükseliş gösterdi.

ABD tarafının da saldırıların bir aydan uzun süreceğine dair açıklamaları petrol fiyatlarını daha volatil hale getirdi.

ABD PETROLÜ YÜKSELİŞTE

ABD WTI petrolü yüzde 1,5 oranında primle 72,35 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BRENT PETROL 80 DOLARIN KIYISINDA

Brent petrol fiyatları 79,40 dolara kadar tırmandı. Türkiye'nin de kullandığı Brent petrol şu sıralar 79,32 dolardan işlem geçiyor.