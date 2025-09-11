Petrol düşüşe geçti

Petrol fiyatları önceki günkü keskin yükselişin ardından bu sabah hafif geriledi. Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki jeopolitik riskler, arz fazlası endişeleri ve zayıf ABD talebi dengeledi.



Brent ham petrolü varil başına 10 sent kayıpla 67,39 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas petrolü 11 sent düşüşle 63,56 dolara indi. Her iki referans fiyat da Çarşamba günü, İsrail'in Katar'daki Hamas liderlerini hedef alan hava saldırısı ve NATO üyesi Polonya'nın hava sahasına giren şüpheli Rus insansız hava araçlarına verdiği yanıtın ardından 1 doların üzerinde artış kaydetmişti.



Polonya'daki olay, NATO ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında bilinen ilk müdahalesi olarak jeopolitik gerilimi artırdı.



Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre, ABD ham petrol stokları geçen hafta 3,9 milyon varil artarak, beklenen 1 milyon varillik düşüşün çok üzerinde gerçekleşti. Benzin stokları da 1,5 milyon varil arttı.



Veriler, üretici fiyatlarının düşmesi ve işgücü piyasasının zayıflamasıyla ABD ekonomisinin soğuduğuna dair işaretleri güçlendirdi ve Federal Rezerv'in Eylül ortasındaki toplantısında faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini artırdı.