Petrol düşüşe geçti

Petrol fiyatları Salı günü, aşırı arz endişeleri ve dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi olan ABD ile Çin arasındaki gerilimlerden kaynaklanan talep riskleri nedeniyle düştü; bu düşüş, Donald Trump'ın bir ticaret anlaşmasına varılmasını beklediğini söylemesine rağmen gerçekleşti.



ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile adil bir ticaret anlaşmasına varılmasını beklediğini söyledi. Tarifeler, teknoloji ve pazar erişimi üzerindeki anlaşmazlıklar, önümüzdeki hafta Güney Kore'de planlanan görüşmeleri öncesinde hâlâ çözüme kavuşmadı.



Trump, "Çok güçlü bir ticaret anlaşmasıyla sonuçlanacağını düşünüyorum. İkimiz de mutlu olacağız." dedi.



Ritterbusch and Associates, yayımladığı bir notta, ham petrol üzerindeki kısa vadeli ticaret duruşunun ayı piyasası (düşüş eğilimi) yönünde kaldığını ve geri çekilmeleri satın almak yerine fiyat artışlarına satış yapılmasını desteklediğini belirtti.



Ancak, "Ayrıca, her geçen hafta daha olumsuz hale gelen petrol dengelerini ara sıra dengeleyecek kadar jeopolitik belirsizliğin kaldığını düşünüyoruz" diye eklediler.



Pazartesi günü yapılan ilk Reuters anketine göre, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta artması muhtemel.



Rusya'da, Rosneft'in kontrolündeki Volga bölgesindeki Novokuibyshevsk rafinerisi, Pazar günü bir dron saldırısının ardından birincil ham petrol işlemeyi durdurdu. Bundan ayrı olarak, Orenburg gaz tesisine yapılan bir saldırı, komşu Kazakistan'ı Karachaganak petrol ve gaz kondensatı sahasındaki üretimini %25 ila %30 oranında azaltmaya zorladı.



Rus petrol arzı etrafındaki belirsizlik devam ediyor, zira Trump, Moskova'ya uygulanan Batı yaptırımlarının ardından indirimli Rus petrolünün önde gelen alıcısı haline gelen Hindistan'ın Rus ham petrolü alımını durdurmaması halinde "çok büyük" tarifelerle karşı karşıya kalabileceğini yineledi.



