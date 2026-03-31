Petrol düşüşe geçti, işte son durum

WTI ham petrol vadeli işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarına, Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran'a karşı ABD askeri harekatını sona erdirmeye hazır olduğunu söylediği yönündeki haberlerin ardından seansın başlarındaki kazanımları tersine çevirerek varil başına yaklaşık 97 dolara geriledi. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 103,7 dolara kadar geriledi.

Bu arada, İran, Dubai limanı yakınlarında bir Kuveyt petrol tankerine saldırdı ve Basra Körfezi'ndeki nakliye için artan risklerin altını çizdi. Yemen'deki İran destekli Husi milisleri de hafta sonu İsrail'i hedef alarak çatışmaya dahil olurken, Tahran'ın Kızıldeniz'deki nakliyeyi aksatmaya hazırlandığı bildiriliyor.

Bu gelişmeler, dünyanın iki ana ticaret ve enerji koridorunun potansiyel aksamalarla karşı karşıya kalmasıyla Orta Doğu'dan enerji akışını daha da daraltabilir. ABD petrol gösterge fiyatı, yüzde 50'nin üzerinde rekor bir aylık artışa doğru ilerlemeye devam ediyor.