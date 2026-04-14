Petrol düşüşe geçti, işte son durum

WTI ham petrol yüzde 1 civarında düşerek varil başına 91 doların altına geriledi ve önceki seanstaki kazanımlarını tersine çevirdi. Bu düşüşün nedeni, ABD ve İran 'ın mevcut iki haftalık ateşkesin sona ermesinden önce daha uzun vadeli bir ateşkes sağlamayı amaçlayan ek müzakereleri değerlendirdiğine dair haberlerdi. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise yüzde 0,30 oranında düşüşle 94,6 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Washington ile temasa geçtiğini belirtirken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da uluslararası hukuk ve düzenlemeler çerçevesinde kalması şartıyla diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Her iki taraf da hafta sonu 21 saat süren müzakerelerin ardından bir anlaşmaya varamadı ve bu durum Trump'ın İran petrol sevkiyatlarına abluka ilan etmesine yol açtı.

Bu arada, OPEC+ raporu, grubun üretiminin Mart ayında büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle günde 7,9 milyon varil azaldığını ortaya koydu. Yatırımcılar şimdi küresel arz-talep koşulları hakkında daha net sinyaller almak için Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yaklaşan aylık piyasa raporuna odaklanıyor.