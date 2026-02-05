Petrol düşüşe geçti, kritik gün yarın

Petrol gerileme gösteriyor. ABD ve İran'ın Cuma günü Umman'da görüşmeler yapma konusunda anlaşması, aralarındaki olası bir askeri çatışmanın olmayacağı beklentisi ve bunun da petrol üretimi ve sevkiyatı üzerinde arz aksatma riskini ortadan kaldırmaya başlamasıyla fiyatlarda düşüş yaşandı.

Brent vadeli işlemleri yüzde 1,97 düşüşle 68,09 dolar/varile geriledi.

GERİLİM FİYATLARI YÜKSELTMİŞTİ

Petrol fiyatları dün ABD ve İran arasında gerilimin artması nedeniyle yüzde 3 yükselmişti. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde her iki taraftan yetkililer, görüşülecek konuların henüz netleşmemiş olmasına rağmen, görüşmelerin Cuma günü yapılacağını söyledi.