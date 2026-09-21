Petrol düşüşünü sürdürüyor

Brent petrol , Ortadoğu'daki çatışmayı sona erdirmeye ve bölgeden enerji akışını yeniden sağlamaya yardımcı olabileceği yönündeki artan diplomatik çabalar beklentilerinin etkisiyle güne varil başına yaklaşık 98 dolara gerileyerek üst üste dördüncü seansında düşüş gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum aralarında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye "muhtemelen" açık olacağını söyledi.

Trump ayrıca diğer Körfez liderleriyle de görüşebilirken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de bir zirve yapması planlanıyor. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El-Sani, ABD ve İran arasında mesaj alışverişi yapıldığını belirterek, Körfez ülkelerini bölgede istikrarın yeniden sağlanması için işbirliği yapmaya çağırdı.

Bu arada, ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper, son iki haftada Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.