Petrol fiyatı 4 yılın dibini gördü

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerine ilişkin sert söylemlerini yinelemesi ve OPEC+ grubunun mayısta üretim artışı yapma planlarını duyurmasıyla haftanın ilk işlem gününde sert şekilde geriledi.



Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,87 değer kaybederek son dört yılın en düşük seviyesi olan 63,20 dolara indi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,67 dolardan alıcı buldu.



Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in, Trump'ın yeni gümrük tarifelerine misilleme kararı alması ve Avrupa Birliği gibi diğer büyük ekonomilerin de benzer adımlar atacaklarını açıklaması, küresel ticaret savaşı endişelerini yeniden gündeme taşıdı.



Geçen hafta boyunca petrol fiyatlarında görülen kayıpların arkasında, küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair beklentiler ve buna bağlı olarak petrol talebinde düşüş yaşanacağı endişeleri öne çıktı.



TİCARET SAVAŞLARI BÜYÜYOR



Trump, uygulamaya koyduğu tarifelerin ilaç olarak görülmesi gerektiğini belirterek, geri adım atmayı düşünmediğini ifade etti. 9 Nisan'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni tarifelerle Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 54'e varan ek vergiler getirileceğini duyuran Trump, bu tarifelerin ABD’nin diğer büyük ekonomilerle olan ticaret açığını kapatma amacı taşıdığını ve bu hedef gerçekleşene kadar devam edeceğini vurguladı.



Çin ise tüm ABD ürünlerine yüzde 34 oranında vergi uygulayacağını açıklayarak karşılık verdi ve Trump'ın tarifelerini eleştirip daha fazla önlem alma tehdidinde bulundu.



Uzmanlar, bu adımların küresel çapta ekonomik zararlara yol açabileceği ve petrol talebini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

