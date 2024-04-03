Petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde

Petrol fiyatları, arz endişeleriyle birlikte yukarı yönlü hareketini sürdürdü.



Brent petrol, bugün yüzde 1'e yakın artışla 90 dolar sınırına geldi ve ekim ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 86 dolara kadar yükseldi.



Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de güçlü talep öngörüsü ve küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.



Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 286 bin varil düşüşle beklentiyi bir miktar aştığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.



JEOPOLİTİK GERİLİMLER ARTIYOR



Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirerek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.



Rusya'nın petrol ihracatının daha fazla düşebileceği ihtimalinin güçlenmesi fiyatları yükseltti.



İran'ın Şam'daki büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Ortadoğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeler de arttı.



ÜRETİMDE DEĞİŞİKLİK TAVSİYE EDİLMEDİ



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğünde birlikte hareket eden ülkelerden oluşan OPEC+'ın Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) bugün yaptığı toplantıda petrol üretim politikasında değişiklik tavsiyesinde bulunmadı.



Söz konusu açıklamayı iki OPEC+ kaynağı yaptı. Kaynağın verdiği bilgiye göre JMMC'nin sonraki toplantısı 1 Haziran'da yapılacak.



Her iki ayda bir JMMC üretim politikası konusunda tavsiyelerde bulunabildiği gibi gerekli gördüğü takdirde OPEC+ üyelerinin tamamının katıldığı bir toplantı düzenlenmesi çağrısında da bulunabiliyor.



Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğündeki OPEC+ üyeleri, piyasayı desteklemek için günde 2.2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerini uzatma konusunda geçen ay anlaşmıştı.

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