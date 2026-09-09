Petrol fiyatları 7 haftanın zirvesinde

Brent petrolün varil fiyatı 99 doların üzerine çıkarak yaklaşık yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ve İran'ın Körfez'de iki Amerikan gemisine ve sekiz petrol tankerine saldırdığını açıklamasının ardından 100 dolar eşiğine yaklaştı.

Bu tırmanış, küresel petrol arzında daha fazla aksamaya ilişkin endişeleri artırdı. Tahran ayrıca Ürdün 'e balistik füzeler fırlattı ve Basra Körfezi'ndeki gemileri uyararak Kuveyt ve Bahreyn limanları yakınlarındaki tanker mürettebatını "gemilerini derhal terk etmeye" çağırdı.

Son saldırılar, ABD 'nin İran'ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası yakınlarında beş İran tankerine düzenlediği saldırıların ardından geldi. Öte yandan, İran destekli Husi militanları, günde 400 bin varil kapasiteli Jazan rafinerisi de dahil olmak üzere Suudi Arabistan'ın güneyindeki enerji altyapısını hedef aldı.

Bu arada, Çin'in petrol talebindeki artış, Hürmüz Boğazı 'ndaki aksamalar rafinerileri daha uzak pazarlardan alternatif tedarik aramaya ittiği için Afrika, Kanada ve Latin Amerika ham petrol fiyatlarını yükseltiyor.