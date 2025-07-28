Petrol fiyatları ABD-AB anlaşmasıyla yükseliyor

Petrol fiyatları, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması sağlamasının ve Çin ile tarife ertelemesini uzatabileceğinin beklentisiyle yükseldi.



Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,29 artarak 68,64 dolar/varile yükselirken, ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü ise yüzde 0,23'lük artışla varil başına 65,31 dolara ulaştı.



IG Markets analisti Tony Sycamore, "ABD-AB ticaret anlaşması ve ABD-Çin tarife ertelemesinin uzatılma ihtimali, küresel finansal piyasaları ve petrol fiyatlarını destekliyor. Uzun süreli bir ticaret savaşı riskinin ve Ağustos tarife son tarihlerinin öneminin bertaraf edilmesiyle piyasalar olumlu tepki verdi" dedi.



Petrol fiyatları Cuma günü, küresel ticaret endişeleri ve Venezuela'dan daha fazla petrol arzı beklentilerinin baskısıyla üç haftanın en düşük seviyesinde kapanmıştı.

