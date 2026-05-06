Petrol fiyatları düşüşe geçti

WTI ham petrol vadeli işlemleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Destansı Öfke Operasyonu sona erdi" açıklamasının ardından ikinci ardışık seansta düşüş göstererek varil başına yaklaşık 100 dolara geriledi. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise yüzde 3'e yakın düşüşle 106 dolar seviyesine geriledi.

Rubio, operasyonun hedeflerine ulaşıldığını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump da, İran ile olası bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını değerlendirmek için zaman tanımak amacıyla, Hürmüz Boğazı'ndan çıkmakta zorlanan gemilere yardım etme çabalarına geçici olarak ara vereceklerini söyledi. Ancak, İran limanlarına giden ve gelen gemilere uygulanan ABD ablukası yürürlükte kalacak.

Washington şimdi dikkatini boğazın yeniden açılmasına çeviriyor; diğer ülkelerden gelen artan baskı ve savaşa karşı iç muhalefetin büyümesiyle karşı karşıya. Bu gelişmeler, ABD ve İran arasında devam eden çıkmazın ve yeni müzakerelere yönelik çok az ilerlemenin yaşandığı bir ortamda gerçekleşiyor; Tahran, herhangi bir görüşmenin ABD deniz ablukasının kaldırılmasına bağlı olduğunu savunuyor.