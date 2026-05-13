Petrol fiyatları düşüşe geçti

WTI ham petrol üç günlük yükselişin ardından varil başına 98 doların altına düştü. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 104 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Bu düşüş, Ortadoğu'daki uzun süreli çatışma ve kritik Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanması nedeniyle küresel enerji arzının daralmasıyla aynı zamana denk geldi. ABD-İran savaşına son verme çabaları henüz anlamlı bir ilerleme sağlamazken, Washington'ın Tahran'ın önerilen barış çerçevesine verdiği son yanıtı reddetmesinin ardından kırılgan ateşkes risk altında kaldı.

Hürmüz Boğazı, hem ABD hem de İran güçlerinin kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor ve müzakerelerde önemli bir engel teşkil ederek ham petrol, doğal gaz ve yakıt akışını önemli ölçüde aksatıyor.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi bekleniyor, ancak Trump, ticaret müzakerelerinin İran çatışmasıyla ilgili gelişmelerden daha öncelikli olacağını belirtti.

Ayrı olarak, Ortadoğu kriziyle bağlantılı olarak yükselen enerji fiyatlarının fiyat baskılarını artırmasıyla ABD enflasyonu Nisan ayında beklenenden daha fazla hızlandı.