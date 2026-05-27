Petrol fiyatları düşüşe geçti

WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 93 doların altına, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 94 doların altına düşerek, yatırımcıların ABD-İran barış anlaşmasına yönelik olası ilerleme işaretlerini, yenilenen gerilimleri ve stratejik Hürmüz Boğazı çevresindeki süregelen belirsizliği değerlendirmesiyle birlikte gerilemeye devam etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran'ın dondurulmuş varlıkları ve Hürmüz'den serbest geçişi garanti etme konusundaki tereddüdü de dahil olmak üzere çözülmemiş sorunlar nedeniyle herhangi bir anlaşmanın tamamlanmasının birkaç gün daha sürebileceğini söyledi.

Aynı zamanda, ABD ordusu güney İran'da öz savunma saldırıları gerçekleştirdiğini açıklarken, İran Devrim Muhafızları, İran hava sahasına girdikleri iddia edilen bir F-35 savaş uçağı ve birkaç insansız hava aracını hedef aldığını iddia etti.

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bölgesel güçler, daha fazla askeri tırmanmanın İran'ı komşu devletlere karşı misillemeye sevk edebileceği endişesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ı diplomasiye başvurmaya zorluyor.