Petrol fiyatları düşüşte

Küresel finansal piyasalarda ekonomik büyüme ve yakıt talebine ilişkin endişeleri yansıtan genel bir satış dalgası yaşanırken, daha güçlü bir ABD doları ve artan ABD ham petrol stoklarına dair haberler de endişeleri artırınca, petrol fiyatları Çarşamba günü geriledi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,56 düşerek 64,08 dolar/varil seviyesine indi. ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolü ise yüzde 0,66 düşüşle varil başına 60,16 dolardan işlem gördü. Her iki kontrat da Salı günkü kayıplarını sürdürdü.

Petrol piyasaları, hisse senedi değerlemelerinin özellikle yapay zeka ile bağlantılı şirketlerde aşırıya kaçtığı yönündeki endişeler nedeniyle Wall Street'te gece yaşanan düşüşe ek olarak Asya borsalarının da gerilemesiyle birlikte daha geniş bir hisse senedi satış dalgasının parçası olarak geriledi.

Riskten kaçış havası, ABD dolarının diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına yol açtı. Daha güçlü bir dolar, dolar cinsinden fiyatlanan petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek talebi olumsuz etkileyebiliyor.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, "Ham petrol fiyatı daha düşük seviyelerde işlem görüyor. Çünkü risk iştahı keskin şekilde negatife döndü, bu da güvenli liman olarak görülen ABD dolarını güçlendirdi ve her iki etken de petrol fiyatı üzerinde baskı yarattı." dedi.

Fiyatlar ayrıca Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ABD ham petrol stoklarının 31 Ekim'de sona eren haftada 6,52 milyon varil arttığını bildirmesiyle de baskı altına girdi.

Arz tarafındaki gelişmeler de fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefik üreticilerden oluşan OPEC+ grubu, Pazar günü Aralık ayında üretimi günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

Grup, 2026'nın ilk çeyreğinde ise yeni artışları durdurma kararı aldı. Ancak LSEG analistlerine göre bu duraklama, Kasım ve Aralık fiyatlarına "kayda değer bir destek" sağlaması açısından olası görünmüyor.