Petrol fiyatları geriliyor

ABD ve Avrupa Birliği gibi büyük ham petrol tüketicileri arasındaki ticaret savaşı endişeleri, ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceği ve yakıt talebi büyümesini sınırlayabileceği düşüncesiyle yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.



TSİ 07:00 itibarıyla Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,75 düşüşle varil başına 68,69 dolara geriledi. ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü ise yüzde 0,76 düşüşle 66,69 dolara indi. Her iki gösterge de Pazartesi günü hafif düşüşle kapanmıştı.



Phillip Nova kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, "Küresel ticaret gerilimlerinin tırmanmasıyla birlikte geniş çaplı talep endişeleri devam ediyor. Özellikle piyasalar, büyük ekonomiler arasındaki gümrük tarifesi tehditlerini ve Trump'ın 1 Ağustos öncesinde yapabileceği olası açıklamaları takip ediyor" dedi.



Sachdeva, "Yatırımcılar ayrıca ABD'nin Rus ham petrolüne yönelik yeni yaptırımlarının yaratacağı dalganın etkilerini gözlemliyor" diye ekledi.



Arz endişeleri, büyük üreticilerin üretimi artırması ve 24 Haziran'da İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ateşkesle sona ermesiyle büyük ölçüde hafiflemişti. Ancak ABD'nin ticaret politikasındaki değişiklikler nedeniyle küresel ekonomiye yönelik endişeler artıyor.



ABD dolarındaki zayıflık ise, petrol fiyatlarına bir miktar destek sağladı.



IG piyasa analisti Tony Sycamore, "Ticaret savaşı endişeleri, (ABD dolarındaki) yumuşamanın sağladığı desteği gölgeledi" ifadelerini kullandı.

