Petrol fiyatları geriliyor

Ham petrol , İran ve İsrail 'in birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşması ve barış görüşmelerinin ilerleyebileceği umutlarını artırmasıyla, önceki seanstaki kazanımlarının çoğunu geri verdikten sonra varil başına 90 dolara doğru geriledi. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol 92,6 dolar seviyelerinde bulunuyor.

İki ülke hafta sonu karşılıklı saldırılar düzenleyerek kırılgan ateşkesi tehdit etti ve daha geniş çaplı bir tırmanma korkusunu körükledi. ABD Başkanı Donald Trump, her iki tarafı da gerilimi azaltmaya çağırdı ve Tahran ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, çatışma sona erdiğinde petrol fiyatlarının düşmesi gerektiğini söyledi.

Ateşkes yürürlükte kalırken, Hürmüz Boğazı ABD ve İran'ın uyguladığı ikili abluka altında fiilen kapalı kalmaya devam ediyor ve bu durum ham petrol, rafine yakıtlar ve doğal gazın küresel pazarlara sevkiyatını ciddi şekilde aksatıyor.