Petrol fiyatları gevşemeye başladı

ABD ile İran arasında bir nükleer anlaşmaya varılması ve bunun İran'a yönelik yaptırımları hafifletmesi beklentisiyle uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde düştü.



ABD ham petrol stoklarındaki sürpriz artışın yatırımcıların arz fazlasıyla ilgili endişelerini artırması da fiyatları geriletti.



ICE'de Brent ham petrolü 2,2 dolar ya da %3,3 düşüşle varil başına 63,90 dolar oldu. NYMEX'de Batı Teksas ham petrolü 2,24 dolar veya %3,6 düşüşle 60,88 dolara geriledi.



ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la nükleer bir anlaşma sağlamaya çok yaklaştığını ve Tahran'ın şartları “bir şekilde” kabul ettiğini söyledi.



Bu açıklama, İranlı bir yetkilinin Çarşamba günü NBC News'e verdiği röportajda İran'ın ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında ABD ile bir anlaşmaya varmaya istekli olduğunu söylemesinin ardından geldi.



PVM Oil analisti John Evans petrol fiyatlarıyla ilgili olarak, “EIA Envanter Raporu'ndaki ham petrol birikimiyle aşağı çekilen hareket, ABD/İran nükleer müzakerelerindeki düşmanlığın soğuması gibi görünen durumla hızlandı" dedi.



Dün ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden (EIA) gelen veriler ABD'de ham petrol stoklarının 3,45 milyon varil arttığını gösterdi.