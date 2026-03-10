Petrol fiyatları hızla geri çekildi. Altın ve gümüşte son durum

Altın fiyatları ons başına yaklaşık 5 bin 186 dolara yükselerek önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki çatışmanın yakında sona erebileceğini ima etmesinin ardından ABD dolarının zayıflamasıyla gerçekleşti.

Trump, dün İran ile devam eden askeri gerilimler karşısında piyasaları rahatlatmaya çalışarak operasyonu "küçük bir gezi" olarak nitelendirdi. Buna karşılık İran, çatışmanın ne zaman sona ereceğine kendisinin karar vereceğini belirtti.

Bölgedeki uzun süreli bir çatışmanın enflasyonda artışa yol açabileceğine dair önceki endişeler, yatırımcıların bu yıl Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini düşürmesine neden olmuştu.

Piyasalar şimdi yıl sonuna kadar yaklaşık 40 baz puanlık bir gevşeme öngörüyor. Bu rakam Şubat ayı sonlarında 55 baz puanın üzerindeydi. Yatırımcılar şimdi, Fed'in politika görünümüne ilişkin yeni ipuçları için bu hafta açıklanacak olan TÜFE ve PCE dahil olmak üzere önemli ABD enflasyon verilerini bekliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 149 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 117 dolar, en yüksek de 5 bin 186 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 162 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 273 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 254 lira, en yüksek de 7 bin 350 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 315 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE DE YÜKSELİŞ VAR

Gümüş, önceki seansta kısa süreliğine 80 doların altına düştükten sonra, İran savaşının hızlı bir şekilde sona ermesi umutlarının dolara olan güvenli liman talebini azaltmasıyla doların gerilemesinin de desteğiyle ons başına yaklaşık 89 dolara yükseldi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 86,89 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 86,62 dolar, en yüksek de 90,01 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 88,30 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 123,1 liradan başladı. Gün içinde en düşük 122,8 lira, en yüksek de 127,5 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 125,2 liradan alıcı buluyor.

PETROL HIZLA GERİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşının yakında sona erebileceğine işaret etmesi ve petrol fiyatlarını kontrol altında tutma planları fiyatları hızla aşağı çekti. Petrol dün 120 dolara kadar yükseliş gerçekleştirmişti.

G7 maliye bakanları da grubun gerekirse stratejik rezervlerden petrol çıkarmaya "hazır" olduğunu söyledi. Küresel hisse senetleri son zamanlarda İran çatışmasıyla ilgili belirsizlik nedeniyle baskı altındaydı, yükselen petrol fiyatları ise ekonomik etki ve potansiyel enflasyon artışı konusunda endişeleri artırmıştı.

ABD WTI petrolü yüzde 6 civarında yükselişle 88,1 dolardan, Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise yüzde 6 yükselişle 91,9 dolardan işlem geçiyor.