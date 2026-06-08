Petrol fiyatları kazançlarını silmeye başladı

WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 90 dolar, Türkiye 'nin de kullandığı Brent petrol 93 dolar seviyesinde işlem görüyor. İran 'ın İsrail 'e yönelik çok sayıda füze saldırısı düzenlemesi, Lübnan'da daha fazla askeri eyleme karşı uyarıda bulunması ve tıkanmış barış görüşmeleri ortamında kırılgan ateşkesin sürdürülebilirliği konusunda endişeleri artırmasıyla art arda iki seanslık kayıptan sonra toparlansa da İran'ın saldırılarını sona erdirdiğini açıklamasıyla beraber gerileme başladı.

İran'ın Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e karşı askeri operasyonların sona erdiğini açıkladı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları yeniden başlatması durumunda daha sert saldırılar olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Ayrı olarak, OPEC+, Orta Doğu'daki gerilimlerle bağlantılı sürekli arz risklerine rağmen, Temmuz ayı petrol üretim kotalarında günlük 188 bin varillik bir artışı daha onayladı.