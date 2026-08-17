Petrol fiyatları kontrolden çıktı. Müzakereler tıkandı

WTI ham petrol , varil başına 82 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 87 doların üzerinde işlem gördü ve Ortadoğu 'daki gerilimlerin yüksek seyretmesi ve piyasaların daha fazla arz kesintisine karşı tedirgin olması nedeniyle geçen haftaki kazanımlarını korudu.

Hafta sonu İsrail, Lübnan'a 11 kişinin ölümüne yol açan yeni saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda üst düzey bir Hizbullah komutanı da hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump da, askeri harekatı sona erdirmek için yönetimi üzerindeki baskı artarken, İran'ı teslim olmaya zorlamayı amaçlayan yeni ekonomik yaptırımlar hazırlıyor.

ABD ve İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasının bugün resmen sona ermesi beklenirken, çatışmayı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için yapılan müzakereler çıkmaza girdi.

Bu arada, Ortadoğu üreticileri gizlice milyonlarca varil ham petrolü boğazdan geçirerek fiyat artışlarını sınırlamaya yardımcı oluyor. İran ve Umman da Hürmüz Boğazı'nın nasıl yönetileceği konusunda bir anlaşmaya yaklaşıyor gibi görünüyor, ancak ABD görüşmelere katılmıyor.