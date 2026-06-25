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Petrol fiyatları savaş öncesi seviyesine döndü

25.06.2026 11:56

Petrol fiyatları savaş öncesi seviyesine döndü
Anadolu Ajansı

Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin yeniden geçişe başlaması küresel enerji piyasalarını rahatlattı.

AA
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Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin normale dönme süreciyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi.

ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü.

 

Petrol fiyatları da varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi.

 

4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

 

Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının normale döneceğine yönelik beklentiler, Brent petrol fiyatlarının çarşamba günü yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek son dört ayın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.

 

Dün gün içinde içinde Brent petrol, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat öncesindeki en düşük seviye olan 75,37 doları test etmişti.

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