Petrol fiyatları savaş ve arz endişeleriyle yükseldi

İran'ın ABD ile savaşı kalıcı olarak sona erdirmeye yönelik müzakerelerin tıkanması nedeniyle “tam taarruz” askeri pozisyonuna geçeceğini açıklaması, piyasalardaki endişeleri artırdı. Washington yönetimi de geçici ateşkes anlaşmasının süresini uzatmayacağını bildirdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde ilerleme sağlanamazken, stratejik Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin yeniden düzenli geçişine ilişkin çalışmalar da durma noktasına geldi.

BRENT PETROL 91 DOLARI AŞTI

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 91,14 dolara yükseldi. Brent, pazartesi günü 30 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

ABD tipi Batı Teksas petrolünün (WTI) varil fiyatı ise 42 sent artışla 85,04 dolara çıktı. WTI gün içerisinde yüzde 1'in üzerinde yükselerek 85,37 dolarla 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

KCM Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD-İran ilişkilerinin giderek daha kırılgan hale geldiğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmanın hâlâ görünürde olmadığını ve bölgedeki gemi trafiğinin oldukça düşük seviyelerde kaldığını söyledi.

HÜRMÜZ'DAN GEMİ GEÇİŞLERİ SERT DÜŞTÜ

Kpler'ın gemi takip verilerine göre tankerlere yönelik saldırıların ardından cumartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca 5 yük gemisi geçti. Pazar günü ise herhangi bir geçiş kaydedilmedi.

Bir önceki hafta sonunda boğazdan 31 gemi geçmişti.

Yemen'deki Husiler de Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait olduğunu belirttikleri bir askeri gemi ile ona eşlik eden dört gemiyi füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

Waterer, Hürmüz Boğazı ile Babülmendep Boğazı'ndaki risklerin küresel enerji arzı açısından kritik önem taşıdığını belirterek, iki geçiş noktasının mevcut arz endişelerinin merkezinde bulunduğunu söyledi.

İRAN İLE UMMAN GÖRÜŞÜYOR

İran, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin Umman ile ayrı görüşmeler yürütüyor ve tarafların anlaşmaya yakın olduğunu belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu görüşmelere tepki göstererek, Washington'ın uzun süredir güvenlik ortağı olan Umman'ı bombalamakla tehdit etti.

Diplomasi açısından sınırlı da olsa olumlu bir gelişme olarak, Trump yönetiminin İran Devrim Muhafızları ile arka kapı görüşmeleri başlattığı da basına yansıdı.

Öte yandan Reuters'ın ön anketine göre ABD'nin ham petrol stoklarının geçen hafta petrol ürünleri stoklarıyla birlikte azalmış olması bekleniyor.