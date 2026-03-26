Petrol fiyatları sıçrama yaptı

WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 93 doların, Brent petrol ise 107 doların üzerine çıkarak, küresel enerji piyasalarını altüst eden çatışmayı sona erdirme çabalarına ilişkin ABD ve İran'dan gelen çelişkili açıklamaların ortasında önceki seanstaki kayıplarını telafi etti.

İran, ABD ile görüşmelere girme niyetinde olmadığını ve önerilen ateşkesi reddedeceğini, bunun yerine Hürmüz Boğazı üzerinde egemenlik kontrolü de dahil olmak üzere kendi koşullarını ortaya koyacağını söyledi.

Bu arada, Beyaz Saray barış çabalarının devam ettiğini ve Washington'ın çatışmayı çözmeyi ve kritik su yolunu yeniden açmayı amaçlayan 15 maddelik bir öneriyi Pakistan aracılığıyla İran'a gönderdiğini belirtti.

Hürmüz'ün neredeyse tamamen kapanması, küresel petrol akışını ciddi şekilde aksatarak milyonlarca varil günlük arz kaybına yol açtı. Bazı gemiler İran koruması altında geçiş yapmaya devam ederken, Güney Kore, Avustralya ve Filipinler de dahil olmak üzere Asya-Pasifik'teki ABD müttefikleri, kötüleşen yakıt kıtlığıyla boğuşuyor.