Petrol fiyatları sınırlı düşüşe geçti

WTI ham petrol fiyatları varil başına 101 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 110 doların altına gerileyerek, yatırımcıların Ortadoğu çatışmasının daha da tırmanmasını önlemek için yenilenen diplomatik çabaları değerlendirmesiyle önceki seanstaki kazanımlarını azalttı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ulusal güvenlik yetkilisi Muhsin Rezai ile temasa geçtiği yönünde haberler çıktı; ABD Başkanı Donald Trump ise arabulucular aracılığıyla görüşmelerin devam ettiğini doğruladı ancak sonuçlarının belirsiz olduğunu kabul etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Tahran'ın diplomatik çözümlere açık olduğunu yineledi. Geri çekilmeye rağmen, Suudi Arabistan ve İran destekli Husi güçleri arasındaki yoğunlaşan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik devam eden tehditler sayesinde WTI ham petrolü bu ay yüzde 14'ten fazla değer kazandı. Bununla birlikte, bölgeden enerji akışı o zamandan beri savaş öncesi seviyelere yakın bir şekilde toparlandı.