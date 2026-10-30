Petrol fiyatları uçuşa geçti. Brent ve WTI pazarında 6 haftanın zirvesi

WTI ham petrol fiyatları varil başına 103 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 113 doların üzerine çıkarak altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, üst düzey bir komutanın ABD Başkanı Donald Trump'a olası askeri seçenekler hakkında bilgi verdiği yönündeki haberlerin ardından ABD'nin İran'a karşı askeri saldırılara yeniden başlayabileceği endişeleriyle yaşandı.

Trump, önümüzdeki hafta yapılacak ara seçimlerin ardından Tahran'a yönelik hava saldırılarının yeniden başlayabileceği konusunda defalarca uyarıda bulundu. Bu arada, İranlı yetkililer, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in barış görüşmelerini yeniden başlatmayı amaçlayan bir mektup gönderdiğini doğruladı.

ABD-İran çatışması devam ederken ve Suudi Arabistan ile İran destekli Husi güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaşırken, ABD petrol fiyatları Ekim ayında yüzde 10'dan fazla artış gösterdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik tehditler de yüksek seviyede kalmaya devam ediyor ve tankerlere saldırılar düzenleniyor. Bununla birlikte, üreticilerin stratejik öneme sahip bu su yolundan gizlice petrol sevkiyatı yapmasıyla bölgesel ham petrol ihracatı savaş öncesi seviyelere yaklaştı.