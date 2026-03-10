Petrol fiyatları yükselip geri çekildi. Altın ve gümüşte son durum
10.03.2026 06:19
Son Güncelleme: 10.03.2026 06:22
Petrol 4 yıl sonra ilk kez 120 dolara yaklaştı. Bu seviyeler en son Rusya-Ukrayna savaşının başlarında görülmüştü. Dünyada tekrar enflasyon korkusu canlanırken, piyasalarda sert değer kayıpları yaşandı. Petroldeki yükseliş, rezerv para birimi dolara olan talebi artırınca altın ve gümüş güç kaybına uğradı.
İran'la savaşın ikinci haftasına girmesiyle, brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk saatlerinde 116 dolara kadar çıktı. Bu seviye en son Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 2022 yılında görülmüştü. Yüzde 29'a varan atışın ardından günün sonuna gelindiğinde ise kazançlarını kısmen geri vererek yaklaşık yüzde 7 artışla günü tamamladı.
Petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin fiilen engellenmesinin ardından aksamalar yoğunlaştı ve Kuveyt, Irak ve BAE dahil olmak üzere birçok Ortadoğu üreticisi ham petrol üretimini kısıtladı. Çatışma, İran'ın hayati önem taşıyan nakliye yolundaki gemileri hedef almasıyla küresel ham petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık beşte birini durdurdu.
Fiyat artışından dolayı küresel enflasyon korkusu alevlendi. Özellikle Asya ülkelerinde tedarik sorunu endişesi büyüdü. Güney Kore ve Japonya borsaları yüzde 6 değer kaybetti. Amerikan borsaları vadeli işlemlerinde hızlı gerileme yaşandı.
ONS ALTIN
Küresel faiz indirimlerinin sekteye uğrayabileceği beklentisi ise altın fiyatında düşüşe neden oldu. Ons altın 5 bin dolar sınırına kadar geriledi. Şu sıralar ise 5 bin 166 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın ise dün gün içinde 7 bin 100 liraya kadar geriledi. Şu sıralar 7 bin 324 liradan alıcı buluyor.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş haftaya 83,94 dolardan başladı. Haftanın ilk gününde en düşük 79,64 dolar, en yüksek de 86,96 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ise 89,10 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüşte ise en düşük 113,13 lira, en yüksek de 123,26 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 126,10 liradan alıcı buluyor.
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|7.316,37 TL
|0.59 %
|06:45
|Ons Altın
|5.163,15 TL
|0.51 %
|06:45
|Cumhuriyet Altını
|49.137,05 TL
|-1.57 %
|16:43
|Çeyrek Altın
|11.857,90 TL
|0.51 %
|06:45
|Yarım Altın
|23.715,80 TL
|0.51 %
|06:45
|Tam Altın
|47.358,40 TL
|0.51 %
|06:45
|Reşat Altını
|50.623,83 TL
|-1.57 %
|16:43
|14 Ayar Altın TL/Gr
|4.299,66 TL
|0.64 %
|06:45
|18 Ayar Altın TL/Gr
|5.509,53 TL
|0.64 %
|06:45
|Ata Altın
|49.584,84 TL
|0.64 %
|06:45
|Has Altın
|7.280,02 TL
|0.59 %
|06:45