Petrol fiyatları yükselip geri çekildi. Altın ve gümüşte son durum

İran'la savaşın ikinci haftasına girmesiyle, brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk saatlerinde 116 dolara kadar çıktı. Bu seviye en son Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 2022 yılında görülmüştü. Yüzde 29'a varan atışın ardından günün sonuna gelindiğinde ise kazançlarını kısmen geri vererek yaklaşık yüzde 7 artışla günü tamamladı.



Petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin fiilen engellenmesinin ardından aksamalar yoğunlaştı ve Kuveyt, Irak ve BAE dahil olmak üzere birçok Ortadoğu üreticisi ham petrol üretimini kısıtladı. Çatışma, İran'ın hayati önem taşıyan nakliye yolundaki gemileri hedef almasıyla küresel ham petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık beşte birini durdurdu.

Fiyat artışından dolayı küresel enflasyon korkusu alevlendi. Özellikle Asya ülkelerinde tedarik sorunu endişesi büyüdü. Güney Kore ve Japonya borsaları yüzde 6 değer kaybetti. Amerikan borsaları vadeli işlemlerinde hızlı gerileme yaşandı.

ONS ALTIN

Küresel faiz indirimlerinin sekteye uğrayabileceği beklentisi ise altın fiyatında düşüşe neden oldu. Ons altın 5 bin dolar sınırına kadar geriledi. Şu sıralar ise 5 bin 166 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın ise dün gün içinde 7 bin 100 liraya kadar geriledi. Şu sıralar 7 bin 324 liradan alıcı buluyor.



ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş haftaya 83,94 dolardan başladı. Haftanın ilk gününde en düşük 79,64 dolar, en yüksek de 86,96 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ise 89,10 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüşte ise en düşük 113,13 lira, en yüksek de 123,26 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 126,10 liradan alıcı buluyor.